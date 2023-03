Anzeige

Geiger nach Aufholjagd Fünfter in Lillehammer Geiger mit starker Aufholjagd

Karl Geiger zeigte eine starke Aufholjagd © Imago

SID

Skispringer Karl Geiger glänzt am fünften Tag der norwegischen Raw-Air-Tour mit einer erneuten Aufholjagd.

Skispringer Karl Geiger hat am fünften Tag der norwegischen Raw-Air-Tour mit einer erneuten Aufholjagd geglänzt.

Der WM-Dritte verbesserte sich in Lillehammer im zweiten Durchgang mit eine Flug auf 133,5 m noch vom zehnten auf den fünften Rang. Der Tagessieg ging an Lokalmatador Halvor Egner Granerud, der auch in der Gesamtwertung der norwegischen „Drei-Schanzen-Tournee“ zur Halbzeit vorne liegt.

Anzeige

Geiger hatte schon am Samstag in Oslo mit einem Sprung von Rang 13 auf drei überzeugt. Als zweitbester DSV-Adler folgte am Dienstag Constantin Schmid (Oberaudorf) auf dem elften Rang. Markus Eisenbichler verpasste dagegen eine Top-Platzierung: Der sechsmalige Weltmeister, zur Halbzeit noch Vierter, fiel noch auf den 14. Rang zurück.

Nicht zu stoppen war Vierschanzentournee-Gewinner Granerud, der auch im Gesamtweltcup vorne liegt. Bei der Raw Air liefert er sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit dem Österreicher Stefan Kraft, der in Lillehammer Zweiter wurde. Nach nach neun von 18 Wertungssprüngen liegt Granerud im Kampf um die Siegprämie von 50.000 Euro ganze 5,0 Punkte vor Kraft.

Justin Lisso (Schmiedefeld) und Philipp Raimund (Oberstdorf) sammelten auf den Rängen 20 und 25 anders als Stephan Leyhe (Willingen/34.) ebenfalls Weltcuppunkte.

Andreas Wellinger war überraschend schon am Montag in der Qualifikation gescheitert und verpasste erstmals seit Dezember 2021 den Einzug in ein Weltcupspringen. Bis dahin lag der WM-Zweite von Planica in der Gesamtwertung als Siebter gut im Rennen.