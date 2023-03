Champions League: Manchester City - RB Leipzig LIVE im TV, Stream und Liveticker

RB Leipzig will gegen Manchester City das Unmöglich möglich machen und trotz einiger Ausfälle das Viertelfinale der Champions League erreichen.

RB Leipzig träumt vom großen Coup in der f or.

„Wir wollen gewinnen und weiterkommen“, sagte Sport-Geschäftsführer im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 vor dem heiß erwarteten Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse beim millionenschweren Star-Ensemble von Manchester City : „Wir sind nicht so, dass wir sagen: Das ist unmöglich.“

Auf dem Papier lesen sich die Chancen auf den zweiten Viertelfinal-Einzug in der Klubgeschichte am Dienstag ( ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ) mehr als ordentlich, im Hinspiel hatte RB dem englischen Meister ein 1:1 abgetrotzt.

Forsberg: Ein Sieg in Manchester „keine Unmöglichkeit“

„Das ist ein Knockout-Spiel. Es steht 0:0 sozusagen“, freute sich Leipzigs Emil Forsberg und sprach wie sein Sportchef davon, dass ein Sieg in Manchester „keine Unmöglichkeit“ sei.

Um den vor Qualität übersprudelnden City-Kader um Top-Stürmer Haaland (33 Tore in 34 Pflichtspielen) aufzuhalten, wird sich RB vor allem die erste Hälfte des ersten Duells noch einmal genau anschauen, als City die Sachsen nach Belieben dominiert hatte und RB kaum an den Ball gekommen war.

„Mutiger“ müsse sein Team auftreten, so Benjamin Henrichs, der zugab: „Wenn wir nochmal so spielen wie in der ersten Halbzeit gegen City, dann haben wir keine Chance.“ (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)