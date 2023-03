Eisenbichler zur Halbzeit Vierter - Kraft vorn

Skispringer Markus Eisenbichler greift bei der Raw-Air-Tour in Lillehammer nach seinem zweiten Podestplatz der Saison.

Skispringer Markus Eisenbichler greift bei der Raw-Air-Tour in Lillehammer nach seinem zweiten Podestplatz der Saison. Der sechsmalige Weltmeister flog im ersten Durchgang auf 129,0 m und liegt zur Halbzeit auf dem geteilten vierten Rang. Die Führung übernahm der Österreicher Stefan Kraft, der damit auch in der Gesamtwertung der norwegischen „Drei-Schanzen-Tournee“ wieder an der Spitze liegt.