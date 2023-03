Verhaftet, suspendiert und nun ersetzt! Ein Profi auf Abwegen

Anzeige

Valorant-Mitglied SicK sitzt gegenweärtig im Gefängnis, Arbeitgeber Sentinels hat bereits Ersatz besorgt © Sentinels

Florian Merz

Valorant-Profi Hunter „SicK“ Mims hat gegenwärtig alle Hände voll zu tun, wieder auf freien Fuß zu kommen. Der eSportler wurde erst vor wenigen Tagen verhaftet und doch hat dessen Arbeitgeber schon jetzt für Ersatz gesorgt.

Bereits am 04. März wurde Sentinels-Spieler Hunter „SicK“ Mims in Texas von den Behörden festgenommen, da er sich weigerte, das Gelände eines Ferrari-Händlers zu verlassen. Kurzum kam es zu einem Polizeieinsatz, der zur Folge hatte, dass sich der Valorant-Profi gegenwärtig in Untersuchungshaft befindet. Die Kaution wurde auf einen Betrag von 5000 US-Dollar festgelegt.

Arbeitgeber Sentinels wollte offenbar nicht darauf warten, bis sich der Spieler wieder auf freiem Fuß befindet. Kurzerhand wurde mit Jimmy „Marved“ Nguyen ein sechster Spieler für das hauseigene Valorant-Roster verpflichtet. Der 23-Jährige wechselte mit sofortiger Wirkung von OpTic Gaming. Hier wurde er seit vergangenen Dezember als inaktiv gelistet. Dennoch plant die eSports-Organisation SicK alsbald via Kaution freizubekommen, hatte diesen aber zuvor aufgrund der Inhaftierung suspendiert.

Wie die Kollegen von blix.gg berichten soll sich dessen Schwester auf dem Weg nach Texas befinden, um die notwendige Summe zu hinterlegen.

Sentinels zählt zu den bekanntesten Brands in Valorant. In der Vergangenheit konnte die Organisation zahlreiche Erfolge feiern. Unter anderem gewann das Team die VCT 2021 Stage 2 Masters in Reykjavik und heimste dabei ein Preisgeld von insgesamt 200.000 US-Dollar ein.