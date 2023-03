Skilanglauf: Gimmler starke Vierte beim City-Sprint

Skilangläuferin Laura Gimmler hat beim Klassiksprint im norwegischen Drammen als Vierte das beste Ergebnis ihrer Karriere erzielt. Die Oberstdorferin, die bei der WM in Planica Silber mit der deutschen Staffel gewonnen hatte, stieß bei dem City-Event bis ins Finale der besten sechs Läuferinnen vor. Dort fehlten ihr nur 0,33 Sekunden zum Podest.

Letzte Deutsche auf einem Sprint-Treppchen bleibt somit Sandra Ringwald, die im Februar 2019 Zweite in Cogne geworden war. Die Siege auf dem engen Kurs in der Innenstadt der 65.000-Einwohner-Stadt hinauf zur Bragernes-Kirche gingen an Kristine Stavaas Skistad und Weltmeister Johannes Hösflot Kläbo (beide Norwegen).