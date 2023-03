Anzeige

Doppelte brasilianische Sensation bei der ESL Pro League! NiP und OG scheitern überraschend Doppelte Sensation bei ESL Pro League

Altmeister Marcelo "coldzera" David will es mit 00 Nation noch einmal wissen © ESL Counter-Strike via Twitter

Robin Ahlert

Die ESL Pro League ist in vollem Gange. Während in Gruppe A und B mehr oder weniger alles seinen erwarteten Lauf nimmt, gibt es in Gruppe C gleich zwei brasilianische Überraschungen.

Gruppe A, der seit dem 22. Februar laufenden 17. Ausgabe der ESL Pro League Season, lief für Fans und Experten wie erwartet.

Das Trio rund um G2 Esports, die Outsiders und Cloud9 setzte sich weitestgehend ohne Probleme durch. Auch Fnatic, das gegenüber den anderen vier verbleibenden Teams, namentlich Eternal Fire, IHC Esports, MIBR und den Evil Geniuses, das im HLTV-Ranking bestplatzierteste Roster war, wurde den Erwartungen gerecht und qualifizierte sich über das Lower Bracket Final für die am 21. März beginnenden Playoffs.

Für Gruppe B waren die Vorhersagen, wer es in die Endrunde schafft, schon deutlich schwieriger zu treffen. Einzig Heroic, seines Zeichens die Nr. 2 der Welt, schien gesetzt. Dahinter waren mit MOUZ, FURIA Esports, dem BIG-Clan und Complexity Gaming vier Top16-Teams, die sich berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen konnten.

Ausgerechnet der BIG-Clan verpasste die Qualifikation für die Playoffs am Ende knapp. Nicht aber gegen einen der drei anderen favorisierten Squads, sondern gegen das erste Überraschungsteam des Turniers, die Movistar Riders. Doch nicht nur die Berliner, auch das zuletzt sehr stark aufspielende Complexity Gaming - inzwischen auf Rang 11 der Weltrangliste - scheiterte früh.

MOUZ, FURIA und allen voran natürlich Heroic wurden allerdings ihrem Favoritenstatus gerecht und lösten die Tickets für die nächste Runde.

In Gruppe C hörten die Favoriten auf die Namen FaZe Clan, Team Vitality, Ninjas in Pyjamas und OG.

Während FaZe und Vitality sich jeweils ohne Probleme und ungeschlagen bis ins Finale des Upper Brackets vorspielten und damit beide sicher für die Playoffs qualifiziert waren, taten sich NiP und OG deutlich schwerer.

Beide verloren ihre Partien im Mid Bracket Semifinal gegen paiN Gaming (OG) sowie das australische Roster der Greyhounds (NiP) und trafen so überraschenderweise im Lower Bracket Semifinal aufeinander. In dieser Do-or-Die-Partie setzten sich die Ninjas mit 2:0 durch, mussten sich aber im Kampf um das letzte verbleibende Playoffticket ebenfalls vom Traum der Qualifikation verabschieden, als sie das entscheidende letzte Spiel gegen 00 Nation nach Führung doch noch mit 1:2 aus der Hand gaben.

Die brasilianische Doppelüberraschung war damit perfekt. Sowohl paiN Gaming (zum Zeitpunkt des Weiterkommens auf Platz 30 der Weltrangliste) als auch 00 Nation (Platz 47!) stehen damit in den Playoffs.

OG, welches momentan noch auf Platz 8 der Welt steht, wird nach dem enttäuschenden Ausscheiden höchstwahrscheinlich der Umbruch bevorstehen. Das Experiment, den etablierten In-Game-Leader Nemanja „nexa“ Isaković vor dem Turnier rauszunehmen und mit Nikolaj „niko“ Kristensen zu ersetzen, ist krachend gescheitert.

Auch bei den Ninjas in Pyjamas wird man sich - wieder einmal - fragen müssen, ob das aktuelle Roster den eigenen Ansprüchen ein Top-Team zu sein, genügt.

12 Teams qualifiziert - 4 Plätze bleiben

Weiter geht die ESL Pro League am morgigen Mittwoch um 16:00 Uhr, wenn mit Gruppe D der Kampf der verbleibenden acht Teams um die letzten vier Playoff-Tickets eröffnet wird.

Favoriten auf ein Weiterkommen sind hier allen voran das Top 3 Team von Team Liquid, sowie Natus Vincere rund um Superstar Oleksandr „s1mple“ Kostyljev. Die dann noch übrig bleibenden zwei Tickets werden höchstwahrscheinlich das Trio bestehend aus Astralis, Team Spirit und ENCE unter sich ausmachen.

