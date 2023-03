Kombination aus FIFA und realem Sport - ist DAS die Zukunft des Fußballs?

Das Start-Up-Unternehmen B42 sorgt mit einem innovativen Konzept für Aufsehen. Der reale Fußball sowie das Zocken an der Konsole sollen bestmöglich miteinander verbunden werden.

Hinspiel auf dem Platz, Rückspiel an der Konsole!

Eine Vorstellung, die sicher jedem Fußballfanatiker, der gerne auch mal eine Runde FIFA zockt, schon einmal in den Sinn gekommen ist. Doch was lange nur als spannende Idee galt, wurde jüngst zur Realität.

Ein Mix aus Fußball und FIFA - Ist das die Zukunft?

Bei einem sogenannten B42-Double-Turnier treffen die teilnehmenden Mannschaften sowohl auf dem realen Fußballplatz als auch virtuell an der Konsole aufeinander. Um die Duelle so realistisch wie möglich zu gestalten, werden im Vorfeld des Wettbewerbs mithilfe einer App eine Reihe von Leistungsdaten erhoben, welche im Anschluss in einer individuellen Playercard festgehalten werden.