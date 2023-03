Anton Stach und Nils Petersen pfeifen Amateurspiel - Schiedsrichter Deniz Aytekin unterstützt

Nagelsmann vs. Schiris: Die Chronik seiner Wutausbrüche

Seitenwechsel für zwei Bundesliga-Profis: Anton Stach vom FSV Mainz 05 und Nils Petersen vom SC Freiburg werden am 25. März im rheinhessischen Nierstein als Schiedsrichter eine Partie in der Fußball-Bezirksliga leiten.

Bundesliga-Referee Deniz Aytekin unterstützt das Duo von der Seitenlinie aus. Die Aktion findet am Tag des Länderspiels zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Peru (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Mainz statt.

Stach und Petersen als Schiedsrichter

Wie zunächst die Allgemeine Zeitung Mainz berichtete, pfeifen Nationalspieler Stach und Ex-Nationalstürmer Petersen je eine Halbzeit des Pflichtspiels zwischen dem VfR Nierstein und dem TSV Mommenheim (15.00 Uhr). Der frühere FIFA-Schiedsrichter Aytekin soll per Headset mit den beiden verbunden sein.

Mit der Aktion will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Werbung für das Schiedsrichter-Amt machen. Bei einer Pressekonferenz am kommenden Montag will der Verband Details zu weiteren Auftritten von Profis als Unparteiische bekannt geben.