Anzeige

Biathlon: Debüt für Grotian und Spark beim Abschluss-Weltcup Biathlon: Debüt für Grotian und Spark beim Abschluss-Weltcup

Herrmann-Wick geht als Führende ins Weltcup-Finale © AFP/SID/MICHAL CIZEK

SID

Beim Biathlon-Saisonabschluss am Holmenkollen in Oslo werden zwei deutsche Athletinnen ihr Weltcup-Debüt geben.

Beim Biathlon-Saisonabschluss am Holmenkollen in Oslo werden zwei deutsche Athletinnen ihr Weltcup-Debüt geben. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte, stehen die viermalige Junioren-Weltmeisterin Selina Grotian sowie Einzel-Europameisterin Lisa Maria Spark im achtköpfigen Frauen-Aufgebot für die letzten drei Rennen des Winters.

"Wir wollen den positiven Trend aus Östersund fortsetzen, um mit einem guten Gefühl die Saison zu beschließen und mit einem ebensolchen in die neue Vorbereitung gehen zu können", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Grotian (18) und Spark (22) dürfen demnach "frei von Druck erstmals Weltcup-Luft schnuppern".

Anzeige

Grotian, die in der vergangenen Woche bei den Titelkämpfen in Kasachstan mit vier Goldmedaillen aufhorchen ließ, hatte sich durch ihren EM-Titel in der Verfolgung den Weltcup-Startplatz gesichert. "Es gibt für mich nichts Schöneres, als die Saison so zu beenden", sagte sie.

Im Fokus steht einmal mehr auch Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick, die als Führende im Sprint-Weltcup beste Chancen auf die kleine Kristallkugel hat. Mit 310 Punkten liegt die 34-Jährige vor Dorothea Wierer (Italien/296) und Elvira Öberg aus Schweden (263). "Hier wollen wir Denise als Team bestmöglich unterstützen", sagte Bitterling.

Bei den Männern ergänzen die zuletzt nicht berücksichtigten Philipp Horn und Saisondebütant Lucas Fratzscher den Kader der vergangenen Weltcups. Angeführt führt das ebenfalls achtköpfige Aufgebot von Ex-Weltmeister Benedikt Doll, der im Einzel von Östersund den vierten Weltcupsieg seiner Karriere eingefahren hatte.