WM 2026 mit über 100 Spielen? FIFA-Revolution soll zu Mega-WM führen

Eine entsprechende Format-Änderung wolle das FIFA-Council bereits an diesem Dienstag während einer Zusammenkunft in Ruandas Hauptstadt Kigali beschließen, schrieb die renommierte Zeitung weiter.

Zur Erinnerung: Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko wird erstmals in drei Ländern und mit 48 Mannschaften ausgerichtet. Die jüngste WM Ende 2022 in Katar war noch mit 32 Nationen und 64 Spielen ausgerichtet worden - und das binnen 28 Tagen .

WM 2026: Noch mehr Teams, noch mehr Spiele?

FIFA-Präsident Gianni Infantino, der am Donnerstag beim Kongress in Kigali ohne Gegenkandidat in eine weitere Amtszeit gewählt werden soll, hatte bereits in Katar das Format mit Vierergruppen als großen Erfolg gelobt.