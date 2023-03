Geheimtreffen, Ex-CIA-Spione, Katar und Infantino: Unfassbarer Thriller um FIFA-Boss!

In einem ausführlichen Bericht beschreibt die Neue Züricher Zeitung (NZZ) , wie FIFA-Präsident Gianni Infantino bei einem geheimen Treffen mit dem ehemaligen Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber von nachrichtendienstlichen Agenten im Auftrag Katars abgehört wurde.

Was dahinter gesteckt haben soll? Womöglich der Versuch, das hochrangige Duo nach dem Abhören von vertraulichen oder gar belastenden Informationen zu erpressen. Das Treffen soll 2017 im Hotel Schweizerhof in Bern stattgefunden haben - einem Gebäude, das seit 2009 dem Staat Katar gehört und in dem sich auch die katarische Botschaft befand.