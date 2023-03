Transfermarkt: Ex-Bayern-Talent zieht Interesse von Manchester United, Ajax und PSV auf sich

Ex-Bayern-Talent Taylor Booth feiert aktuell seinen Durchbruch in den Niederlanden. Nachdem er vergangene Saison noch für Bayerns Amateure spielte, zieht er jetzt sogar das Interesse von Top-Klubs wie Manchester United auf sich.

Die Rede ist von Taylor Booth, der aktuell seinen Durchbruch beim FC Utrecht in den Niederlanden feiert. Neben Klubs aus Spanien haben laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf auch PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam Interesse am 21-Jährigen angemeldet.

Dabei lief es für den US-Amerikaner, der in München neben einem Einsatz im DFB-Pokal ausschließlich für die Amateure auflief, anfangs auch nicht rosig in der Eredivisie.

Nach einigen Spielen auf der Bank und als Joker setzte sich der zentrale Mittelfeldspieler, der auch auf der beiden offensiven Flügeln eingesetzt werden kann, dann schließlich im Oktober in der Startelf Utrechts fest.

Ten Hag hat durch Utrecht-Vergangenheit die besten Karten

Von da an ging es nur noch bergauf, es folgte im November sogar die Auszeichnung zum Spieler des Monats in der Eredivisie. Insgesamt stehen für Booth seit Mitte Oktober in 14 Einsätzen starke zwei Tore und drei Vorlagen zu Buche.