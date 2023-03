Reiten: Weltcup-Finale ohne Fry und Glamourdale

Der Hengst, so van Olst, sei im Deckeinsatz, man könne deshalb nicht so oft und so lange auf ihn verzichten: "Außerdem lag unser Fokus ohnehin nie auf dem Weltcup-Finale, wir haben einen anderen Zeitplan."

Seit Fry bei der WM 2022 in Herning in spektakulärer Manier Gold im Special und in der Kür gewonnen hat, wartet die Szene auf den direkten Vergleich der beiden weltbesten Dressur-Paare. Jessica von Bredow-Werndl und Dalera sind in Omaha dabei, aus deutscher Sicht starten außerdem die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) und Ingrid Klimke (Münster).