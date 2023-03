Biathlon: Rekordweltmeisterin Röiseland hört auf

Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland wird ihre Karriere am kommenden Wochenende beenden. Das gab die 32-jährige Norwegerin am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Demnach werden die drei abschließenden Saisonrennen ab Donnerstag in ihrem Heimatland am Holmenkollen die letzten für die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters sein.