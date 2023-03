Anzeige

Biathlon-Hammer! Rekord-Weltmeisterin Marte Olsbu Röiseland erklärt Rücktritt

Marte Olsbu Röiseland beendet nach der laufenden Saison ihre herausragende Karriere. Das bestätigt Norwegens Biathlon-Star während einer Pressekonferenz.

Der Biathlon-Hammer ist perfekt! Marte Olsbu Röiseland beendet ihre Karriere nach der laufenden Saison.

Das teilte der norwegische Superstar am Dienstag auf einer Pressekonferenz offiziell mit. „Ich habe nicht die Motivation, jeden Tag die Arbeit zu leisten, die nötig ist, um die Beste zu sein. Ich denke, es ist am besten, nachzugeben, solange man ganz oben steht. Ich denke auch, mein Körper wird das sehr zu schätzen wissen“, sagte Röiseland.

Die 32-Jährige will demnach nach dem Weltcup-Finale in Oslo (16. bis 19. März) einen Schlussstrich unter ihre äußerst erfolgreichen Karriere ziehen und sich aus dem Spitzensport zurückziehen.

„Biathlon wird immer in meinem Herzen sein. Daher ist es etwas ganz Besonderes, dass es am Kollen mein letztes Weltcup-Rennen sein wird“, fügte Röiseland an. (alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

Biathlon: Olsbu Röiseland tritt als Rekord-Weltmeisterin ab

„Es ist sehr traurig, aber es fühlt sich auch sehr richtig an. Ich freue mich sehr auf das, was das Leben zu bieten hat. Im Moment ist es ein bisschen traurig, aber auch viel Freude, etwas anderes zu tun“, sagte Röiseland.

Und ergänzte bei NRK: „Es war eine Entscheidung, die nicht gestern getroffen wurde. Ich habe lange darüber nachgedacht und es das ganze Jahr über gespürt. Ich fühle, dass die Zeit gekommen ist.“

Die Norwegerin ist mit 13 Goldmedaillen Rekord-Weltmeisterin und triumphierte bei Olympia 2022 in Peking gleich dreimal. Außerdem gewann Röiseland noch zwei Silbermedaillen 2018 in Pyeongchang und ebenfalls zweimal Bronze in Peking.

In der Saison 2021/22 bejubelte sie zudem ihren ersten und einzigen Weltcupgesamtsieg.

