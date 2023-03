Anzeige

Negreanu unterliegt im Heads-Up

Daniel Negreanu © PokerGO

Robin Scherr

In Las Vegas feiert aktuell die PokerGO Tour eine weitere Premiere. Nachdem im Februar erstmals die PGT Mixed Games Series ausgetragen wurde, fiel am vergangenen Samstag der Startschuss zur PGT PLO Series. Auch diese Serie startete direkt mit einem neuen Rekord.

Im Februar wurde beim von Shaun Deeb gewonnenen $10.000 H.O.R.S.E. mit 70 Spielern (plus 17 Re-Entries) ein neuer Teilnehmerrekord für ein von PokerGO im eigenen Studio im Aria Resort & Casino organisiertes und ausgetragenes PGT Event bis $10.000 Buy-in erzielt. Diese Marke wurde jetzt beim $5.000 Pot-Limit Omaha der PGT PLO Series mit 140 Teilnehmern (plus 60 Re-Entries) deutlich übertroffen.

Trotz des starken Line-Ups ging der Sieg samt $160.000 Prämie bei Event #1 an einen Amateur. Daniyal Iqbal spielt zwar regelmäßig PLO Cash Games, arbeitet aber als Ingenieur: „Ich bin einfach für eine Woche hier, um Spaß zu haben.“ Am Final Table verwies er unter anderem Eelis Parssinen (4./$70.000), Jeff Madsen (6./$50.000), Ethan „Rampage“ Yau (8./$40.000) und David Williams (9./$30.000) auf die Plätze. Insgesamt wurden $1.000.000 bei diesem Turnier ausgespielt.

Am Montagabend wurde auch schon Event #2, das $5.000 Pot-Limit Omaha Bounty, entschieden. Diesmal setze sich mit dem Kanadier Allen Shen ein auf Omaha spezialisierter Profispieler durch. Bei 179 Entries wurden $537.000 an Preisgeldern und $358.000 in Form von $2.000-Bounties pro Bustout ausgespielt.

Shen lag am Final Table mit 190 Big Blinds klar in Führung, musste zunächst aber mit ansehen, wie Daniel Negreanu (109 BB) den Tisch dominierte. Der GGPoker Ambassador nahm Ky Nguyen (5./$32.200), Isaac Kempton (4./$37.590) und Joseph Cheong (3./$53.700) vom Tisch, lag so vor dem abschließenden Heads-up knapp vorne.

Allen Shen