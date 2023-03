WWE zieht bei RAW ein neues Ass dem aus Ärmel

Bei der WWE-Megashow WrestleMania 39 gibt es ein Hell in a Cell Match zwischen Legende Edge und Finn Balor. Auch weitere Fehden werden vorangetrieben.

Bei der TV-Show Monday Night RAW hat das Wrestling-Imperium das nächste große Match für die Megashow WrestleMania 39 am 1. und 2. April enthüllt: Hall-of-Fame-Mitglied Edge wird im Super-Bowl-Stadion ein Hell-in-a-Cell-Match bestreiten. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Der „Rated-R Superstar“ forderte bei RAW seinen Erzrivalen Finn Balor zu dem mythisch aufgeladenen Käfigmatch heraus, der Ire Balor nahm an.

Eine darauffolgende Attacke von Balors Gruppierung Judgment Day wurde von Johnny Gargano und Dexter Lumis unterbunden - die beiden verloren dann ein Match gegen Balors Kollegen Damian Priest und Dominik Mysterio. Mysterio forderte dann später seinen Vater Rey - der Weggefährte Edge am 31. März in die Hall of Fame folgen wird - zu einem weiteren Mania-Match heraus.