FC Barcelona und Schiedsrichter-Bestechung? Pikante Details im Barca-Skandal

Der Korruptionsskandal um den FC Barcelona in La Liga nimmt immer größere Ausmaße an!

So berichtet unter anderem Manu Carreno bei Cadena SER, dem größten und zugleich ältesten Radiosender in Spanien, dass Ex-Barca-Präsident Sandro Rosell (2010 bis 2014) in einer der ersten Vorstandssitzungen während der ersten Amtszeit von Joan Laporta den Anwesenden Folgendes über die Zahlungen an Ex-Schiedsrichter Enriquez Negreira gesagt haben soll: „Wenn wir wollen, dass sie uns weiterhin respektieren, müssen wir auch weiterzahlen.