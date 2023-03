BVB: Gregor Kobel in England begehrt - Chelsea und ManUnited buhlen um den Dortmund-Keeper

Chelsea und ManUnited an Kobel interessiert

BVB will Kobel halten

Klar ist aber auch: „Er will Titel gewinnen“, weiß BVB-Experte Berger. „Zurzeit denkt er nicht an einen Abschied, er will mindestens noch ein Jahr bleiben. Ich würde aber fast behaupten, dass das Thema nächstes Jahr nochmal Fahrt aufnimmt. Es gibt Top-8-Vereine, die von der Strahlkraft her nun mal über den BVB hinausgehen. Da kommt auch Kobel irgendwann vielleicht ins Grübeln.“