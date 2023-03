Anzeige

WWE-Topstar aus TV verschwunden - Gerüchteküche brodelt Wo steckt WWE-Topstar Wyatt?

Undertaker zurück bei WWE - dieser Moment sorgt für Rätselraten

Martin Hoffmann

Kurz vor der Megashow WrestleMania verschwindet Bray Wyatt aus dem WWE-TV. Angeblich ist er verletzt - aber er lädt auch zu anderen Spekulationen ein.

Wo steckt der erst vor wenigen Monaten triumphal zu WWE zurückgekehrte Bray Wyatt?

Eineinhalb Jahre nach seiner bis heute rätselhaften Entlassung gibt der Darsteller der mysteriösen Horrorfigur Wrestling-Fans erneut Rätsel auf - kurz vor der Megashow WrestleMania 39 in Los Angeles. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Bray Wyatt seit einem Monat nicht mehr bei WWE vor Ort

Wyatt ist seit mittlerweile fast vier Wochen nicht mehr bei WWE-Shows vor Ort gewesen, seit er am 17. Februar bei SmackDown den Sieger des Matches zwischen Brock Lesnar und Bobby Lashley herausgefordert hatte.

Das Fehlen des ehemaligen „The Fiend“ fiel zunächst nicht groß auf, weil Wyatt teils weiter in Videosegmenten auftauchte, die seine Fehde mit Gewinner Lashley vorantrieben, am Wochenende heizte dann aber ein Live-Event im New Yorker Madison Square Garden die Gerüchteküche an.

Der 35-Jährige fehlte trotz Ankündigung - und es kamen Gerüchte um interne Unstimmigkeiten, die Wyatt auch selbst geschürt hatte.

WrestleMania-Plan mit Brock Lesnar wurde geändert

Am 22. Februar hatte Wyatt bei Twitter einen vielsagend anmutenden YouTube-Video veröffentlicht: Es ist ein Fanclip, der nach seiner zwischenzeitlichen Entlassung im Sommer 2021 veröffentlicht wurde und eine Art Nachruf auf seinen Charakter darstellte.

Zu Videoausschnitten aus Wyatts WWE-Karriere ist darin der Song „I did my best“ (“Ich hab mein Möglichstes getan“) von The Voidz zu hören, mit zu Interpretationen einladenden Zeilen wie:

„A change in the game, rules are for kids

Wanted to play but now I‘m on the sideline

Watchin‘ everyone havin‘ so much fun

Never let ‚em know you‘re angrier than them“

Auffällig: Die Veröffentlichung und Wyatts Verschwinden (auch online ist seitdem nichts mehr von ihm zu hören) fielen zusammen mit der Enthüllung, dass eigentlich Lesnar sein WrestleMania-Gegner hätte sein sollen, dies aber abgelehnt hätte. Laut Wrestling Observer war Wyatt vs. Lesnar noch der Plan, als Wyatt die Herausforderung ausgesprochen hatte.

Statt Wyatt tritt nun 2,20-Meter-Mann Omos gegen Lesnar an - angeblich eine Idee des trotz seines Skandal-Abgangs im vergangenen Jahr wieder mitmischenden Firmengründers Vince McMahon.

Gerüchte über Krach aus WWE-Kreisen dementiert

Gerüchte, dass Wyatt und die Liga sich über die WrestleMania-Planungen verkracht hätten, wurden am Montag aus WWE-Kreisen dementiert: Nach Angaben von Fightful wird ein nicht näher definiertes „körperliches Problem“ als Abwesenheitsgrund angegeben. Eine Quelle hätte kreative Differenzen auch explizit dementiert.

Die Spekulationen bremst das nur bedingt: Auch Wyatts überraschende Entlassung 2021 war eine längere, angeblich gesundheitlich bedingte Auszeit vorausgegangen. Auch Alexa Bliss, die in der Story um Wyatt wieder eine Rolle zu spielen scheint, war seit dem Royal Rumble nicht zu sehen.

McMahon hatte Wyatt - mit geschätzten vier Millionen Dollar Jahresgehalt vorher einer der Topverdiener und Kassenmagneten bei WWE - vor eineinhalb Jahren überraschend gefeuert, längere und vielfältige Differenzen sollen vorausgegangen sein.