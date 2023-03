Skispringen Raw Air: Wellinger-Blamage in Lillehammer

Bei der Raw-Air-Tour in Norwegen muss Andreas Wellinger einen richtigen Nackenschlag hinnehmen. Der Kampf um die Podestplätze ist für ihn jetzt schon beendet.

Skispringer Andreas Wellinger hat alle Chancen auf eine Top-Platzierung bei der Raw-Air-Tour in Norwegen verspielt.

Der WM-Zweite scheiterte in Lillehammer mit einem Flug auf 104,0 m als 53. überraschend schon in der Qualifikation und verpasste erstmals seit Dezember 2021 den Einzug in ein Weltcupspringen.