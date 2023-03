Bundesliga: Eintracht droht Zerreißprobe

Hans-Joachim Watzke lobte in seiner Rolle als Aufsichtsratschef der DFL auf SPORT1 -Nachfrage schon vor Monaten: „Es ist kein Geheimnis, dass ich die intellektuellen Fähigkeiten und die Durchsetzungsfähigkeit von ihm sehr schätze. Ich glaube, dass Hellmann diesem Präsidium guttut.“

Nach dem Aus von Donata Hopfen teilten sich bis Saisonende Oliver Leki vom SC Freiburg und Hellmann als Interimschefs die Aufgaben bei der DFL. In den vergangenen Tagen kam Dynamik in die Frage nach dem zukünftigen Ligaboss. Wie geht es im Sommer weiter bei Hellmann, dessen Vertrag bei der Eintracht noch bis 2027 läuft?

Wie SPORT1 weiß, ist das in den kommenden Tagen anstehende Gespräch - von dem die Frankfurter Rundschau zuerst berichtet hat - mit Aufsichtsratschef Philip Holzer entscheidend. Das Verhältnis der beiden wichtigsten Köpfe des Klubs ist angespannt, in den zurückliegenden zwei Jahren gab es viele Nebengeräusche, die es nun intern zu erörtern und bestenfalls zu beseitigen gilt.

Die Personalie Ben Manga scheiterte auch an fehlerhafter Kommunikation

Ben Manga verließ die Hessen im vergangenen Winter nach sechseinhalb Jahren in Richtung FC Watford. Holzer hatte ihn, als im Frühjahr 2021 der damalige Vorstandsboss Fredi Bobic auf seinen Abgang drängte und Sportdirektor Bruno Hübner das Ende seiner Amtszeit bestätigte, vom Chefscout zum Direktor Profifußball gehoben.

Die Versprechungen waren klar: Mehr Macht, mehr Mitspracherecht, mehr Medienarbeit. Stattdessen kam mit Markus Krösche als Bobic-Nachfolger ein neuer Mann, der einen anderen Arbeitsansatz verfolgte. Manga und Krösche kamen dabei nicht auf einen Nenner, was die Situation für alle Beteiligten erschwerte.

Holzer, der viele Gespräche mit Krösche führte, holte Ben Manga nicht mit an den Tisch. Warum dem nicht so war, bleibt eine bis heute unbeantwortete Frage.

Manga jedenfalls addressiert im Interview mit SPORT1 seine Kritik in Richtung Holzer: „Wenn man weiß, wie der Draht vor meiner Vertragsverlängerung zu gewissen Personen im Verein war und wie er danach gewesen ist, dann ist das für mich keine einfache Situation gewesen.

Der Verein wusste, wie Ben Manga arbeitet, ich war ja schließlich schon viele Jahre da.“ Die Kommunikation jedenfalls verlief in diesem Fall mehr als suboptimal.

Gespräche mit Rangnick endeten in einem medialen Streit

Zuvor schon gab es Knirschen in der Führungsetage. Der Aufsichtsratschef hatte sich im Frühjahr 2021 lange Zeit gelassen bei der Suche nach einem Bobic-Ersatz. Vor allem die Causa Ralf Rangnick verärgerte das gesamte Umfeld. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion sollte Rangnick nach SPORT1 -Informationen installiert und mit voller sportlicher Macht ausgestattet werden.

Ein „informeller Austausch“ endete damit, dass anschließend viele Interna in der Presse landeten – und sich als durchaus korrekt offenbarten. Man habe, so Holzer in einer Pressemitteilung, „recht schnell gespürt, dass es unterschiedliche Auffassungen zur Ausrichtung und Entwicklung eines Traditionsklubs wie Eintracht Frankfurt gibt“.