Italienischer Supercup bleibt in Saudi-Arabien

Der italienische Supercup wird in den kommenden sechs Jahren viermal in Saudi-Arabien ausgetragen. Zudem wird der Wettbewerb ausgeweitet.

Der italienische Supercup wird in den kommenden sechs Jahren viermal in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Serie A beschloss am Montag zudem eine Ausweitung des Wettbewerbs zu einem Final-Four-Turnier mit zwei Halbfinals und einem Endspiel.