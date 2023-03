Tennis: Panikattacke! Vorwürfe gegen WTA-Boss von Lessja Zurenko

Nachdem die Ukrainerin vor ihrem Match in der dritten Runde des WTA-Turniers in Indian Wells gegen Aryna Sabalenka zurückgezogen hatte, nannte sie als Grund dafür eine Panikattacke. In einem Interview mit dem ukrainischen Online-Medium BTU sagte sie: „Ich hatte gerade einen Nervenzusammenbruch nach all den Dingen, die ich gehört habe. Es war eine Panikattacke. Ich hatte Probleme beim Atmen.“