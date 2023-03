FC Bayern: Fans sammeln für Gerd-Müller-Denkmal

Fans des FC Bayern wollen der verstorbenen Klub-Legende Gerd Müller ein Denkmal in der Allianz Arena errichten.

Bei Bayerns Heimsieg gegen den FC Augsburg wurden deshalb Spenden gesammelt, die in die Finanzierung des Projekts fließen sollen.

Dabei rief die Kurt-Landauer-Stiftung, eine Münchner Fan-Vereinigung, Fans in der Allianz Arena dazu auf, ihren Becher-Pfand zu spenden. Die Erlöse wiederum sollen in die Finanzierung des Projekts fließen.

„Auf einem Sockel direkt auf der Esplanade kurz vor dem Stadioneingang soll Gerd Müller in 1,5-facher Lebensgröße in Bronze erstrahlen“, teilte die Fan-Vereinigung mit. „Und das natürlich in seiner unvergleichlichen Jubelpose, mit der er seine Tore stets feierte!“