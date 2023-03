Anzeige

NFL: Die Jagdsaison ist eröffnet - Wo landen die besten Free Agents? Die Jagdsaison ist eröffnet

NFL-Star mit kuriosem Recruiting-Versuch von Star-Quarterback

Johannes Vehren, Sebastian Mühlenhof

Am 15. März beginnt die neue NFL-Saison. Dann können die vertragslosen Spieler offiziell neue Arbeitspapiere unterschreiben. SPORT1 blickt auf die 17 begehrtesten Free Agents.

Die Jagd auf die besten vertragslosen Spieler in der NFL beginnt.

Ab heute dürfen die Profis mit auslaufendem Vertrag ihre neuen Arbeitspapiere aushandeln, die sie mit dem Start der neuen NFL-Saison zwei Tage später offiziell unterzeichnen dürfen.

Dabei befinden sich zahlreiche Top-Spieler auf dem Markt, die für großes Interesse sorgen dürften.

SPORT1 präsentiert die Top 17 der kommenden Free Agents.

Welches Team schlägt bei Lamar Jackson zu?

Lamar Jackson, Quarterback, Baltimore Ravens

Lamar Jackson und die Baltimore Ravens haben sich nicht auf einen Langzeitvertrag einigen können.

Die Franchise nutzte kurz vor Ablauf der Frist den Non-Exclusive Franchise Tag für ihren Quarterback. Damit steht er eigentlich noch bei den Ravens unter Vertrag.

Aber es gibt einen Haken, weshalb die Zukunft ungewiss ist. Da die Ravens den nicht-exklusiven Tag verwenden, gibt das anderen Teams die Möglichkeit, dem ehemaligen MVP ein eigenes Vertragsangebot zu unterbreiten.

In diesem Fall können die Ravens entweder gleichziehen oder ablehnen. Sollten sie Jackson ziehen lassen, würden sie als Entschädigung zwei Erstrundenpicks erhalten.

Wagner und Hargrave sind hochkarätige Free Agents

Bobby Wagner, Linebacker, Los Angeles Rams

1020136860

Der zweite große Superstar auf dem Markt ist Bobby Wagner. Der Linebacker ist nach einem Jahr bei den Los Angeles Rams wieder entlassen worden.

Der Grund dafür war jedoch nicht seine Leistung, sondern dürfte eher wirtschaftlicher Natur sein. Durch seinen Abgang entlasten die Rams ihren aufgeblähten Spieleretat zumindest etwas.

Wagner war in der vergangenen Saison mit 140 Tackles und sechs Sacks einer der besten Spieler im schwachen Rams-Team. Für Pro Football Focus (PFF) war er sogar der beste Linebacker der vergangenen Saison.

Deswegen dürfte das Interesse an dem 32-Jährigen, der gerne nochmal einen Titel holen möchte, groß sein.

Javon Hargrave, Defensive Tackle, Philadelphia Eagles

1022706937

Der Defense-Spieler hat sich bei den Philadelphia Eagles zu einem der besten Pass-Rusher in der NFL entwickelt.

In der vergangenen Saison gelangen dem 30-Jährigen für den Super-Bowl-Teilnehmer von 2023 elf Sacks, was seine Karriere-Bestleistung bedeutete.

Buccaneers droht der Abgang von David und Dean

Lavonte David, Linebacker, Tampa Bay Buccaneers

1020083765

Der 33-Jährige hat in einer enttäuschenden Bucs-Mannschaft als einer der wenigen Akteure auf ganzer Linie überzeugt und eine herausragende Saison gespielt. Nach Wagner und Fred Warner erhielt er die drittbeste Note von PFF.

Der Linebacker ist ein Leader auf dem Platz und kann verschiedene Rollen auf dem Feld ausfüllen.

Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters wird David vermutlich nur einen kurzfristigen Vertrag bekommen. Dennoch wird er für viele Teams in der NFL ein interessanter Spieler sein.

Jamel Dean, Cornerback, Tampa Bay Buccaneers

1020092721

Davids Teamkollege Jamel Dean ist sieben Jahre jünger und hat ebenfalls eine sehr gute Saison hinter sich.

Ihm gelangen zwei Interceptions und 57 Tackles. Er gilt als einer der bester Cornerbacks auf dem Markt.

Bradberry präsentiert sich stark bei den Eagles

James Bradberry, Cornerback, Philadelphia Eagles

1023598479

Zu den besten Cornerbacks in diesem Jahr zählte auch James Bradberry. Sein Wechsel zu den Philadelphia Eagles entpuppte sich als Glücksgriff, denn er entfaltete erstmals sein volles Potential. Zur Belohnung stand er erstmals im Super Bowl, den er jedoch gegen die Kansas City Chiefs verlor.

Ihm gelangen drei Interceptions sowie 44 Tackles. Zudem erzielte er einen Touchdown und erlaubte nur ein Passer Rating von 54,2 - ein starker Wert.

Jessie Bates, Safety, Cincinnati Bengals

1021994075

Jessie Bates ist einer der besten Safeties in der NFL und kann in der Defense flexibel eingesetzt werden.

Dem 26-Jährigen gelangen in der vergangenen Saison vier Interceptions und 71 Tackles. Er steigerte sich zudem in der Passverteidigung und untermauerte somit seine Rolle als Anker in der Defense.

Patriots-Star Meyers vor Abgang?

Adam Thielen, Wide Receiver, Minnesota Vikings

1022381871

Zehn Jahre lang spielte Adam Thielen für die Vikings und schwang sich zu einem der besten Receiver der Liga auf. Weil Gespräche über eine Umstrukturierung seines Vertrages scheiterten, wurde er Anfang März von seinem langjährigen Team entlassen.

Seine beste Saison hatte er 2018, als er gleich in acht Spielen mehr als 100 Yards generieren konnte. Seitdem kam er an diese Leistung zwar nicht mehr ganz heran, dennoch bleibt er ein Top-Passempfänger, der laut US-Medien nun wohl bei einem Contender unterschreiben will, um seine Titelchancen zu erhöhen.

Jakobi Meyers, Wide Receiver, New England Patriots

1021830794

In diesem Jahr kommen nicht viele gute Wide Receiver auf den Markt. Der beste unter ihnen ist Jakobi Meyers.

Sechs Touchdowns bei 67 Catches und insgesamt 804 Yards sprechen für eine gute Saison in einer ansonsten schwachen Offensive der New England Patriots.

Im Jahr 2019 holten ihn die Patriots als Undrafted Free Agent, seither entwickelte sich Meyers zu einer verlässlichen Anspielstation.

Jason Kelce, Center, Philadelphia Eagles

1024277260

Ob Jason Kelce, Bruder von NFL-Star Travis Kelce, noch eine Saison dranhängt, ist weiterhin fraglich.

Der 35-Jährige würde in seine 13. Saison gehen – bislang absolvierte er alle Spiele in seiner Karriere für die Philadelphia Eagles. Daher kann man quasi davon ausgehen, dass er, wenn überhaupt, bei den Eagles einen neuen Vertrag unterschreiben wird.

Jordan Poyer, Safety, Buffalo Bills

1022652379

Jordan Poyer ist seit vielen Jahren einer des besten Safeties in der NFL. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er verletzungsbedingt nur zwölf Partien und konnte so nicht ganz an seine starke Vorsaison anknüpfen.

Dennoch ist der 32-Jährige weiterhin eine verlässliche Option in der Passverteidigung und kann mit seiner Erfahrung jeder Defense helfen.

Verlässt Jimmy Garoppolo die 49ers?

Orlando Brown, Offensiv Tackle, Kansas City Chiefs

1021335568

Nachdem die Kansas City Chiefs Orlando Brown für die Free Agency freigegeben haben, gilt er als einer der begehrtesten Offensive Linemen auf dem Markt.

Er überzeugte nach seinem Wechsel als Left Tackle, auch wenn er nicht zu den Top-Spielern auf seiner Position zählt. Dennoch ist er eine verlässliche Konstante im Run und Pass Blocking.

Jimmy Garoppolo, Quarterback, San Francisco 49ers

1020081132

Wohin führt die Reise von Jimmy Garoppolo?

Der 31-Jährige wurde in der abgelaufenen Spielzeit zunächst auf die Bank verbannt, und der junge Tray Lance übernahm als Starting-Quarterback. Doch als sich dieser verletzte, kam Garoppolo wieder rein und absolvierte zehn Spiele von Anfang an.

Dabei warf er 16 Touchdowns sowie vier Interceptions. Allerdings verletzte sich „Jimmy G“ mal wieder, sodass er die Saison nicht beenden konnte.

Seine Verletzungsgeschichte dürfte das eine oder andere Team abschrecken, aber angesichts der Quarterback-Not bei zahlreichen Franchises wird jemand zuschlagen.

Smith-Schuster vor großem Zahltag?

JuJu Smith-Schuster, Wide Receiver, Kansas City Chiefs

1022670222

Der Wechsel von den Pittsburgh Steelers zu den Kansas City Chiefs hat sich für JuJu Smith-Schuster bezahlt gemacht. Mit 933 Yards war er der zweitbeste Receiver hinter Superstar Travis Kelce.

Nun dürfte der 26-Jährige auf einen großen Zahltag schielen, den er sich aufgrund seiner Leistung in einer der besten Offensivreihen der Liga redlich verdient hat.

Odell Beckham Jr., Wide Receiver, Free Agent

1015903270

Im Februar 2022 zieht sich OBJ in Diensten der Los Angeles Rams im Super Bowl einen Kreuzbandriss zu. Der Receiver darf sich seitdem zwar NFL-Champion nennen, braucht aber ein Jahr, um sich vollständig zu erholen.

Nun ist der Passempfänger wieder fit und will in die beste Football-Liga der Welt zurückkehren. Um sich ein neues Team zu sichern, absolvierte er bereits ein privates Workout, bei dem sich Vertreter der Franchises von seinem Können und Fitnesszustand überzeugen konnten.

Immerhin zwölf der 32 Teams waren vertreten, darunter unter anderem die 49ers, Bills, Giants und Jets. Wo der Top-Receiver landet, ist völlig offen.

Chauncey Gardner-Johnson, Safety/Cornerback, Philadelphia Eagles

1019829048

Der vierte Philadelphia-Eagles-Profi auf dieser Liste hat nach seinem Trade seine Flexibilität unter Beweis gestellt.

Mit seiner Physis kann er sowohl als Safety als auch als Cornerback auflaufen. Zudem bewies er seine Instinkte und fing mit sechs Interceptions die meisten aller NFL-Spieler.

Frank Clark, Defensive End, Kansas City Chiefs

1023279033

Die Chiefs haben den starken Pass Rusher entlassen, nachdem sich beide Seiten nicht auf einen Umstrukturierung des Vertrags einigen konnten.