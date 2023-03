Edgar Davids, eine streitbare Legende: der Aufstieg des Pitbull

Edgar Davids lernt auf den Straßen Amsterdams das Fußball spielen und das raue Leben kennen. Heute wird die niederländische Fußball-Legende 50 Jahre alt. Eine Hommage an den „Pitbull“.

Davids kickte auf der Straße, bevor ihn die Ajax-Scouts im Norden von Amsterdam in einer der übelsten Gegenden der Stadt, entdeckten.

Am 13. März wird die in Paramaribo, Surinam, geborene Legende, der Louis van Gaal den Spitznamen „Pitbull“ verpasste, 50 Jahre alt. Zeit für einen Rückblick.

Ein rauer Aufstieg

Seine Eltern verließen den Surinam, wo Edgar Davids am 17. März 1973 geboren wurde, als er 18 Monate alt war, und arbeiteten in Amsterdam als Putzfrau und Gelegenheitsarbeiter. Jeder Gulden war überlebenswichtig.

Auf der Straße sowie im rauen Leben musste er lernen, sich zu behaupten und durchzusetzen. Er merkte schnell, dass Nachgeben Schwäche bedeutet und dass man sich Respekt hart erarbeiten muss. Was er auch tat.

Und so kam es nicht von ungefähr, dass der 74-malige niederländische Nationalspieler selbst körperliche Nachteile durch Willen, Ehrgeiz und Aggressivität ausglich. Mit Erfolg!

Edgar Davids: Einer der besten Mittelfeldspieler seiner Generation

Davids gewann in seiner Karriere auf Vereinsebene die größten und wichtigsten Titel.

Mit Juventus Turin wurde er zudem drei Mal italienischer Meister und gewann mit Inter Mailand die Coppa Italia. Allein mit Oranje sollte es nicht so klappen, wie erhofft.

Doch diese blieb titellos. Was auch zu Teilen an ihm selbst lag.

Davids eckt im Nationalteam immer wieder an

Während der EURO 1996 in England, als er seinen damaligen Bondscoach Guus Hiddink angiftete, er möge „den Kopf aus dem Arsch der weißen Spieler nehmen“, wurde Davids kurzum aus dem EM-Kader geworfen.

Gemeinhin wurde auch gemunkelt, der defensive Mittelfeldspieler könne sogar in einer leeren Mannschaftskabine einen Streit anzetteln.

Das war auch ein Grund, warum der niederländische Nationaltrainer Dick Advocaat ihn nicht mit zur WM 1994 in den USA genommen hatte. Und das, obwohl der damals 21-Jährige zu den aufstrebendsten Ajax-Talenten zu der Zeit gehörte.

Was sich auch daran zeigte, dass die junge Amsterdamer Truppe nach dem Endturnier angeführt von den Routiniers Danny Blind (33) und Frank Rijkaard (32) den Henkelpott 1995 in die Höhe stemmen durften.

Im CL-Finale schlug Ajax überraschend den favorisierten AC Mailand, denn Davids und Co. waren so blutjung: Im Tor Edwin van der Sar (24), in der Abwehr Michael Reiziger (22), Frank de Boer (25), im Mittelfeld Davids (22) selbst neben Clarence Seedorf (19) und Jari Litmanen (24) sowie im Dreier-Angriff Marc Overmars (22), Ronald de Boer (25) und Finidi George (24).