Thomas Müller reagiert auf die vorübergehende DFB-Auszeit

Thomas Müller reagiert auf seine vorübergehende Auszeit beim DFB. Der Bayern-Star verrät, dass er nicht genau weiß, wie es für ihn in der Nationalmannschaft weitergeht.

„Wir schätzen uns und bleiben auch weiterhin in einem guten Austausch. Dann wird man sehen wie es weitergeht. Ich drücke den Jungs die Daumen für die ersten Länderspiele des Jahres“, teilte der Offensivspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München am Montag in den Sozialen Medien mit. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)