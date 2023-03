Neue Cheftrainerin für Shiffrin

Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat eine neue Cheftrainerin. Hauptverantwortlich für die Amerikanerin ist künftig die Norwegerin Karin Harjo, die in der zu Ende gehenden Saison erfolgreich für die kanadische Frauen-Mannschaft zuständig war. "Ich habe viel erreicht, aber an diesem Punkt meiner Karriere kann ich vielleicht auch anderen Skitrainerinnen aufzeigen, was sie erreichen können", sagte die seit Montag 28 Jahre alte Shiffrin.