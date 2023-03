Anzeige

Erst Meister, dann Zwangsabstieg? Diesem Team droht der Super-GAU Erst Meister, dann Zwangsabstieg?

Levy Finn "levyfinn" Rieck gilt als einer der besten deutschen FIFA-Spieler © Imago

Marc Engelbrecht

Die eSports-Abteilung von Hansa Rostock kämpft in FIFA 23 erneut um den Meistertitel in der Virtual Bundesliga. Doch die Zukunft nach dem Final-Turnier ist ungewiss.

Für Hansa Rostock hätten die ersten beiden Jahre in der VBL Club Championship kaum besser laufen können. In der Premieren-Saison konnte der Neuling nicht nur auf Anhieb mit den Top-Teams der höchsten deutschen FIFA-Liga mithalten, sondern sich sogar in der Nord-West-Division den Titel sichern. Auch wenn der Ostsee-Klub im Halbfinale schließlich dem späteren Champion aus Leipzig unterlag, konnte die Spielzeit als voller Erfolg verbucht werden.

Knapp ein Jahr später reist der FCH nun erneut als einer der Favoriten zum Grand Final nach Köln - wieder mit der Divisionsmeisterschaft sowie reichlich Selbstbewusstsein im Gepäck. Doch obwohl die Chancen auf einen Gewinn der Schale aufgrund der gezeigten Leistungen äußerst gut stehen, blickt der Verein in eine ungewisse Zukunft - denn es droht der Abstieg aus der Virtual Bundesliga!

Darum könnte Rostock als Meister aus der VBL absteigen

Im Gegensatz zum realen Fußball existiert in der FIFA-Variante kein System, welches die Ligazugehörigkeit über Auf- sowie Abstiege regelt. Stattdessen steht in den Statuten der DFL geschrieben, dass ausschließlich die Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga mit ihrer eSports-Abteilung in der VBL an den Start gehen dürfen. Der Verbleib von Rostocks eFootballern im Oberhaus ist als nahtlos mit dem Klassenerhalt des Zweitligateams verknüpft - und dessen Trend geht derzeit steil nach unten!

Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Anschluss an die WM-Pause konnte der Verein aus dem Nordosten der Republik lediglich eine der sieben absolvierten Partien für sich entscheiden. Infolgedessen findet sich die Hansa Kogge mittlerweile auf dem 14. Rang und damit nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz wieder. Geht die Talfahrt weiter, droht der Gang in Liga drei, gleichbedeutend mit einem Super-GAU für den potenziellen deutschen FIFA-Meister.

