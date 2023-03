Ade "Big-City-Club", aber Hertha bekommt 100-Millionen-Hilfe

Die US-amerikanischen Investmentfirma übernimmt alle Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, die bisher im Besitz von Windhorst und seinem Unternehmen Tennor Holding waren (64,7 Prozent) - wie 777-CEO Josh Wander bestätigte, umfasst das Investitionsvolumen insgesamt 100 Millionen Euro. Das Geld sei ein "zentraler Baustein für die Lizenzierung", sagte Geschäftsführer Thomas E. Herrich. Am Mittwoch müssen die Herthaner die Unterlagen für die kommenden Saison bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einreichen.

"Es ist ein unglaublicher Moment, bei diesem Klub mit dieser großen Tradition einzusteigen", sagte Wander, der von einem "langen Prozess" sprach. Hertha ist der siebte Fußballklub, in den das Unternehmen aus Miami investiert - die US-Amerikaner sind bereits am FC Genua in Italien, Vasco da Gama in Brasilien, Standard Lüttich in Belgien, Red Star FC in Frankreich, FC Sevilla in Spanien und Melbourne Victory FC in Australien beteiligt.