Formel 1: Sebastian Vettel gefrustet? Insider klärt auf

Formel 1 in Deutschland: "Sportart am absoluten Tiefpunkt"

Beim Saisonstart in Bahrain sorgt Sebastian Vettels Ex-Team Aston Martin für eine Überraschung und fährt mit Fernando Alonso sogar aufs Podest. Nun enthüllt ein alter Vertrauter, wie Vettel darauf reagiert hat.

Sebastian Vettel freut sich für Aston Martin

„Er hat mir am Sonntag nach dem Rennen geschrieben. Er hat sich so für uns gefreut, was er nicht hätte tun müssen“, verriet Brown im Podcast PitStop. „Es war einfach schön, von ihm zu hören.“