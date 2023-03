Eishockey: Nur 19-mal stimmte das Vorrunden-Orakel

Die DEL geht in die Play-offs © FIRO/FIRO/SID

Red Bull München darf auf seinen vierten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hoffen. Der Titelträger der Jahre 2016 bis 2018 geht als Hauptrundenerster in die Play-offs, und in sechs der letzten sieben Endrunden holte sich der Sieger der Punkterunde den Silberpokal. Nur die Eisbären Berlin hatten 2021 diese Serie unterbrochen.