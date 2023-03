Poker um Bayern-Talent Wanner! Deutschland oder Österreich? Das ist der Stand

Paul Wanner hat die Qual der Wahl: Das Toptalent des FC Bayern könnte sowohl für die österreichische als auch die deutsche Nationalmannschaft spielen. Nun ist zumindest klar, in welchem Dress er demnächst vorerst aufläuft.

Toptalent Paul Wanner will sich bei der Entscheidung für eine Nationalmannschaft nach Informationen von SPORT1 noch Zeit lassen. Der 17 Jahre alte Profi des FC Bayern könnte für beide Teams auflaufen.

Zuletzt hatte Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick auf eine schnelle Lösung gedrängt, diese ist aber aktuell nicht in Sicht. In Kürze wird Wanner bei den Spielen gegen Frankreich (24. und 27. März) für die deutsche U18 auflaufen. Bisher hat er ausschließlich für deutsche U-Mannschaften gespielt.

Wanner seit 2018 beim FC Bayern

In der laufenden Saison kommt er im Team von Trainer Julian Nagelsmann in der Bundesliga und in der Champions League auf je zwei Kurzeinsätze.