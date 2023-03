Kommt bald ein neues Counter-Strike? Oder doch nur ein Update? Alle bislang bekannten Infos

Counter-Strike: Global Offensive wurde vor mehr als 11 Jahren für PC, Xbox 360 und PlayStation 3 im Handel veröffentlicht. Doch wie schon bei den Vorgängern war klar, dass der Titel insbesondere auf dem PC stattfinden werde, was Wettbewerbe, Turniere und Co. angeht. CSGO wurde damals, wie schon der Vorgänger Counter-Strike: Source, auf Basis der Source Engine 1.0 entwickelt. Doch bereits wenige Jahre nach der Veröffentlichung schuf Valve die Source Engine 2.0, die spielerische wie optische Verbesserungen möglich machte. Doch anstatt direkt den Wechsel zu vollziehen, läuft CSGO noch immer auf der ersten Variante der Grafik-Engine - bis heute!

Was ist die Source Engine eigentlich?

Tatsächlich könnte es schon bald ganz schnell gehen, was den Wechsel auf Source 2.0 betrifft. Nach jahrelanger Funkstille nahm die Kommunikation Valves jüngst ordentlich an Fahrt auf und mündete darin, dass gegenwärtig offenbar erste Beta-Eindrücke von ausgewählten Spieler:innen gesammelt werden. Doch was genau bedeutet Source 2.0 überhaupt für CSGO?

Welche Vorteile bringt Source 2.0 für CSGO?

Optisch wie inhaltlich wird sich, aller Voraussicht nach, nicht viel an Counter-Strike: Global Offensive ändern. Was hingegen eine wichtige Verbesserung wäre, ist der Wechsel auf sogenannte 128-Tick Server. Bei Online-Games, wie CSGO oder League of Legends, ist es wichtig, entsprechend schnelle Server anzubieten, damit die Spieler:innen ohne Umschweife die Auswirkungen ihres Handels angezeigt oder zu sehen bekommen. Je höher die Tick-Rate eines Servers ausfällt, desto schneller werden die Anfragen, die im Spielablauf generiert werden, mit diesem abgeglichen. Bei geringer Tick-Anzahl kann es so zu asynchronem Verhalten innerhalb des Spiels kommen. Als Beispiel würde ein Spieler Schaden erleiden, bekommt diesen jedoch nicht augenblicklich angezeigt.