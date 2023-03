Biathlon-Weltmeister droht das Aus

Für das anstehende Weltcup-Finale in Oslo steht die Teilnahme des Schwedens deshalb in den Sternen. Viel Zeit bleibt dem 25-Jährigen aber nicht mehr bis zum finalen Showdown am legendären Holmenkollen. Denn bereits am Donnerstag geht es mit dem Sprint der Herren los. (Der Biathlon-Kalender)

„Es fühlt sich an, als ob die Zeit ein wenig davonläuft“, beschreibt Nationaltrainer Johannes Lukas die Situation seines Schützlings im Expressen . „Im Moment weiß ich nicht, ob es realistisch ist, dass er bereits am Donnerstag antreten wird.

Samuelsson vor Infektion: „In einer Woche kann nicht viel passieren“

Vor seiner Corona-Infektion äußerte er sich deshalb noch sehr ambitioniert mit Ausblick auf das Weltcup-Finale in Norwegen. „Jetzt habe ich das Gefühl, dass - auch wenn ich nicht in der gleichen Form wie bei der WM bin - in einer Woche nicht viel passieren kann, also denke ich, dass ich eine gute Chance habe, die Saison gut zu beenden, und normalerweise beende ich die Saison gut und stehe sogar im letzten Saisondrittel auf dem Podium“, so Samuelsson bei SVT Sport.