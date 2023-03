US-Sport: Diese Basketball-Sensation sucht ihresgleichen

Wenn am Dienstag March Madness beginnt, wird mit den Tar Heels eines der erfolgreichsten Teams des College-Basketballs fehlen. Ihr Scheitern hat historische Dimensionen.

Sie hatte sich bereits angebahnt, nun ist eine der größten Sensationen im US-amerikanischen College-Basketball perfekt: Die Tar Heels, das Team der nicht nur im Sport hoch dekorierten University of North Carolina, hat die Teilnahme an der jährlichen Endrunde (14. März bis 3. April) verpasst.

Das NCCA Tournament, besser bekannt als March Madness, findet erstmals seit 13 Jahren ohne das College statt, an dem zahlreiche große Karrieren begonnen haben, allen voran die der Ikone Michael Jordan .

Historisches Scheitern der Tar Heels

Um das historische Ausmaß des Scheiterns noch besser einordnen zu können, muss man wissen, dass die Tar Heels als Top-Favorit in die College-Saison gestartet waren.

In den USA heißt es schon leicht spöttisch, die Tar Heels hätten mit ihrem Scheitern „zweifelhafte Basketball-Geschichte“ geschrieben.

Vergleich mit dem FC Bayern

Das Aus des Teams von Trainer Hubert Davis war praktisch besiegelt, nachdem es im Viertelfiale des Regionalturniers mit 59:68 gegen die Virginia Cavaliers am vergangenen Freitag verlor, eine allzu mittelprächtige 20:13-Bilanz reichte nicht für höhere Weihen.

„Das ist kein gutes Gefühl“, hatte der ehemalige NBA-Star Davis - 1994 Finalteilnehmer mit den New York Knicks um Patrick Ewing - danach gesagt: „Es entspricht nicht den Erwartungen, die wir zu Beginn des Jahres hatten. Es war definitiv frustrierend und enttäuschend.“

Die letzte Hoffnung auf die Teilnahme an der extrem populären Endrunde, die nicht umsonst March Madness heißt, zerschlug sich dann am sogenannten „Selection Sunday“.

Tar Heels schlagen Einladung aus

Die Enttäuschung darüber ist offenbar so groß, dass das College auch die Einladung am National Invitation Tournament ausgeschlagen hat. An dem Turnier nehmen einige der Teams teil, die die Qualifikation für March Madness verpasst haben.