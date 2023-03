Bundesliga: Gladbach-Boss weist Eberl wegen Fan-Kritik zurecht: "Nicht in Ordnung"

"So nicht gesagt!" Eberl wehrt sich gegen Falschzitat

Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers reagiert auf die Kritik von Max Eberl an einem Teil der Borussia-Fans - und wird dabei deutlich.

Stephan Schippers hat mit Ablehnung auf die Kritik von Max Eberl an den Ultras von Borussia Mönchengladbach reagiert.

„Gladbach-Fans zu verunglimpfen, wird dieser riesigen, gewachsenen Anhängerschaft nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung und absolut fehl am Platze“, sagte der Geschäftsführer der Borussia bei der Rheinischen Post.

In den sozialen Medien wurde das Zitat in der Folge verfälscht wiedergegeben, Eberl wurde statt „und das von Menschen, die...“ „Gladbach-Fans sind Menschen, die...“ in den Mund gelegt. Verfälscht und sehr zugespitzt machte die Aussagen dann die Runde. Ob auch Schippers die verfälschte Version erreicht hatte?