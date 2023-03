Einigung mit BBC: Lineker kehrt zurück

"Gary ist ein wertvoller Teil der BBC - und ich weiß, was die BBC für Gary bedeutet", ließ Davie per Mitteilung verlauten: "Ich freue mich darauf, dass er die Sendung am kommenden Wochenende präsentiert." Auch Lineker gab seine Rückkehr bekannt. "Nach ein paar surrealen Tagen freue ich mich, dass wir einen Ausweg gefunden haben", schrieb der 62-Jährige bei Twitter: "Ich kann es kaum erwarten, am Samstag wieder auf meinem Moderatoren-Stuhl zu sitzen."