Sportwetten: Leipzig und Frankfurt in Außenseiterrolle

Die Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gehen als Außenseiter in die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League in dieser Woche. Leipzig wird am Dienstag bei Manchester City (Siegquote 1,37) mit einer Quote von 7,75 notiert. Frankfurt (Siegquote 5,75) ist am Mittwoch bei der SSC Neapel (Siegquote 1,52) ebenfalls klarer Außenseiter.