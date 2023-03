„Gut regenerieren“ - Fischer schont seine „Eisernen“

Denn die Überraschungsmannschaft der Liga ist noch in drei Wettbewerben mit von der Partie, und das soll auch so bleiben. Dafür allerdings müssen die Berliner am Donnerstag (21.00 Uhr) im Achtelfinale der Europa League das Rückspiel bei Union Saint-Gilloise gewinnen. Im Hinspiel an der Alten Försterei hatte es in der vergangenen Woche ein 3:3 gegen die Belgier gegeben.