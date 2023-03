Belgien: Tedesco will mit dominantem Fußball zur EM

Nach dem Aus in der WM-Vorrunde hatten langjährige Leistungsträger wie Eden Hazard (32) und Toby Alderweireld (34) ihren Rücktritt erklärt. Tedesco ließ aber offen, ob er weitere Altstars aussortieren wird. "Wenn wir in der nächsten Woche spielen, werden auch die dann aus unserer Sicht besten Spieler auf dem Platz sein. Und wenn auf gewissen Positionen der Beste 35 Jahre ist, muss er auch spielen", sagte der mit 37 Jahren weltweit jüngste Nationaltrainer. Nach der Enttäuschung in Katar wolle er aber "den Knopf auf Neuanfang drücken". Dabei sei Topstar Kevin De Bruyne weiterhin "ein ganz wichtiger Baustein".

Tedesco wird sein Debüt auf der belgischen Bank am 24. März zum Start der EM-Qualifikation in Schweden geben. Vier Tage später trifft er in Köln auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Die Spiele standen ja schon vor meiner Verpflichtung fest, und wir nehmen es so, wie es kommt. Es ist ein guter Test, aber unser Fokus richtet sich jetzt erst einmal ganz klar auf das Qualifikationsspiel in Schweden", sagte der ehemalige Coach von Schalke 04 und RB Leipzig.