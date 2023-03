Bietigheim holt Faluvegi als Östergaard-Ersatz

Der deutsche Meister SG BBM Bietigheim aus der Handball Bundesliga Frauen (HBF) schraubt tatkräftig am Kader für die kommende Spielzeit.

Der deutsche Meister SG BBM Bietigheim aus der Handball Bundesliga Frauen (HBF) schraubt tatkräftig am Kader für die kommende Spielzeit. Wie der Klub am Montag mitteilte, wechselt die ungarische Nationalspielerin Dorottya Faluvegi vom fünfmaligen Champions-League-Sieger Györ Audi ETO KC an die Enz. Die 24 Jahre alte Linkshänderin unterschrieb einen Einjahresvertrag mit der Option für eine weitere Saison.