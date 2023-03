Bundesliga: Mergim Berisha als Bayern-Experte - bekommt er eine Chance bei Flick?

Er war eine der wenigen positiven Erscheinungen in DFB-Dress bei der Winter-WM in Katar: Niclas Füllkrug.

Gerne erinnert sich Fußball-Deutschland an die Bilder aus dem Werder-Trainingszentrum zurück, als der Stürmer mit seinen Teamkollegen während der Bekanntgabe des WM-Kaders von Bundestrainer Hansi Flick mitfieberte. Füllkrug konnte kaum hinsehen, bis Leonardo Bittencourt Werders Topstürmer voll Freude ansprang.

Freude in Bremen: Deutschlands einziger Sieger der WM

Gikiewicz sieht Berisha besser als zwei PSG-Weltstars

Berishas Glück: Auf der Tribüne in der Münchener Arena saß Bundestrainer Flick, dem das Zwei-Tore-Empfehlungsschreiben des Mittelstürmers Freude bereitet haben dürfte. Denn bekanntlich hat Deutschland im Sturmzentrum nicht gerade ein Überangebot.

„Er ist schon ein krasser Stürmer“, war FCA-Schlussmann Rafael Gikiewicz nach Abpfiff voll des Lobes über seinen Mannschaftskollegen und adelte ihn: „Gegen Upamecano hat er bessere Zweikämpfe gezeigt als Messi und Mbappé am Mittwoch.“

Bemerkenswert ist Berishas Statistik gegen den deutschen Rekordmeister. Ob mit Salzburg in der Champions League oder mit dem FCA in der Bundesliga - in jedem seiner vier Aufeinandertreffen mit den Bayern traf der 13-malige U21-Nationalspieler mindestens einmal.