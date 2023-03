England-Profi will zurück ins DFB-Team

„Mein größtes Ziel ist die Rückkehr in die Nationalmannschaft. Ich will noch ein großes Turnier spielen“, sagte der 26-Jährige im Interview mit Spox und Goa l.

Bundestrainer Hansi Flick nominiert am Freitag sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Peru (25. März in Mainz) und Belgien (28. März in Köln).