Kunstturnen: Nguyen Markenbotschafter für Luxus-Label

Wegen mehrerer schwerer Verletzungen hatte der Olympia-Zweite von London 2012 die Teilnahme an der WM 2019 in Stuttgart, den Olympischen Spielen 2021 in Tokio sowie der EM 2022 in München verpasst. Sein letzter internationaler Medaillenerfolg - EM-Bronze am Barren - liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Der 35-Jährige will sich am Mittwoch (11.00 Uhr) in Fellbach zu seiner Zukunft im Kunstturnen äußern.