Formel 1: Kurios! Michael Schumacher half Oscar-Siegerin Michelle Yeoh beim Liebes-Glück Schumi half bei Yeohs Liebes-Glück

Frederik Hackbarth

Über den historischen Oscar-Gewinn von Michelle Yeoh freut sich auch Lebensgefährte Jean Todt. Michael Schumacher spielte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Beziehung.

Es gibt Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken: Hollywoods Kino-Elite trifft sich am Sonntagabend in Los Angeles zur 95. Oscarverleihung. In Reihe eins sitzt dabei ein Mann, dessen Gesicht vor allem die deutschen Motorsport-Fans nur zu gut kennen: Ex-FIA-Präsident Jean Todt. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Der gute Freund und ehemalige Teamchef von Michael Schumacher bei Ferrari ist es an den Rennstrecken dieser Welt gewöhnt, im Mittelpunkt zu stehen. Doch auf dem Roten Teppich im Film-Mekka tritt Todt diesmal nur in einer Nebenrolle auf, genauer gesagt als Begleiter seiner Lebensgefährtin Michelle Yeoh.

Die 60-Jährige ist für ihre Performance in dem Film „Everything Everywhere All at Once“ für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert - und gewinnt als erste Frau asiatischer Abstammung in dieser Kategorie tatsächlich den Goldjungen!

Nach der Verkündung fällt sie dem 17 Jahre älteren Todt um den Hals und versinkt anschließend in einer Jubeltraube ihrer Crew, bevor sie sich auf der Bühne die begehrte Statue abholt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Obwohl schon seit über 20 Jahren liiert und fast ebenso lange verlobt, sind Yeoh und Todt bis heute nicht offiziell verheiratet. Der Grund ist kurios: Das Power-Couple hatte nach eigener Darstellung vor lauter Arbeit einfach nie Zeit für eine Feier. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Michelle Yeoh und Jean Todt: Schumacher half Beziehung auf die Sprünge

Yeoh wurde 1997 weltberühmt als damals noch ungewohnt schlagkräftige James-Bond-Gefährtin in „Der Morgen stirbt nie“ und mehrte ihren internationalen Ruhm 2001 durch die Hauptrolle in „Tiger and Dragon“.

2004 lernte Todt sie bei einer Ferrari-Präsentation in Schanghai kennen, Yeoh war als Stargast für ein Fotoshooting engagiert. Auch Michael Schumacher spielte eine entscheidende Rolle bei der Liaison: Wie Todt 2019 der Financial Times verriet, war es der Rekordweltmeister, der seinem damaligen Boss den Sinn und Zweck von SMS-Nachrichten näherbrachte - und damit den Schlüssel zum Funktionieren der Fernbeziehung.

Jean Todt und seine Partnerin Michelle Yeoh sowie Corinna und Michael Schumacher

