Harter Kampf: Zverev in Indian Wells nun gegen Medwedew

Alexander Zverev legte einen Zeigefinger an sein Ohr und forderte die Fans auf, mal so richtig auszuflippen. Der Tennis-Olympiasieger hatte beim Stande von 4:4 im dritten Satz einen Breakball genial abgewehrt - wenig später war die harte Arbeit gegen den Finnen Finnen Emil Ruusuvuori in Indian Wells vollendet. Nach 162 Spielminuten siegte Zverev 7:5, 1:6, 7:5 und schaffte es in Kalifornien ins Achtelfinale.