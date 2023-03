3. Liga: SG Dynamo Dresden – MSV Duisburg (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Nachdem die Mannschaft von Markus Anfang die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt SG Dynamo Dresden aktuell den dritten Rang. Dynamo Dresden hat 41 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Wer Dresden als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 70 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Elf Erfolge, acht Unentschieden sowie sechs Pleiten stehen aktuell für SG Dynamo Dresden zu Buche. Dynamo Dresden tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.