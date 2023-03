3. Liga: VfB Oldenburg – Borussia Dortmund II (Mittwoch, 19:00 Uhr)

VfB Oldenburg will nach acht Spielen ohne Sieg gegen die Zweitvertretung des BVB endlich wieder einen Erfolg landen. Die 14. Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Oldenburg gegen den VfL Osnabrück. Dortmund II erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:3 als Verlierer im Duell mit SG Dynamo Dresden hervor. Im Hinspiel hatte VfB Oldenburg die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg.